Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülkemizde gittikçe artan yabancı nüfusla ilgili açıklamada bulunarak, bu durumun mevzuattaki eksikliklerden kaynaklandığını belirtti. Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Er Meydanı’nda konuşan Gürcafer, ülke insanının alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşın konut almakta zorlandığına da işaret ederek, devletin gerekli planlamayı yapması gerektiğini kaydetti.Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafe, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizde gittikçe çoğalan yabancı nüfus akışı hakkında konuşarak, oturum izni ile ilgili olarak mevzuatlarda eksiklikler bulunduğuna dikkat çekti.

GÜRCAFER KIBRIS GENÇ TV’DE KONUŞTU

“VATANDAŞIN KONUT ALABİLMESİ İÇİN PLANLAMA YAPILMALI”

Ülke insanının alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşın konut almakta zorlandığına da işaret eden Gürcafer, bu sorunun çözülmesi için planlama yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

GÜRCAFER KIBRIS GENÇ TV’DE KONUŞTU

“35-40 BİN POUND’LUK EVLERE SAHİP SOSYAL KONUT PROJEMİZ VAR”

Gürcafer, ülke insanını ev sahibi yapmak amacıyla hazırladıkları ve tamamlanmak üzere olan sosyal konut projesiyle ilgili de bilgi verdi.