Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, son dönemde müteahhitlerin haksız yere hedef gösterildiğini ve toplumda “ötekileştirme” propagandası yapıldığını iddia etti.

Gürcafer yazılı açıklamasında, müteahhitlerin toplum karşısında ötekileştirilmeye çalışıldığını, konunun arka tarafının araştırılmadığını, soruşturulmadığını savunarak, “KKTC’nin yüzde 90’ına yakını 1974 öncesi Rum malı. Bu da demektir ki toplumun yüzde 90’ına yakını zorunluluk doktrininden dolayı 1974 öncesi Rum evinde kalıyor, Rum arazisi kullanıyor” dedi.

Gürcafer, kimilerinin bu mallarda ekip biçtiğini, sanayi, ticaret yaptığını, bir sürü meslek kolunun iş yaptığını, yaşadığı iş yerleri konut ve arazileri kullandığını ama sadece müteahhitleri suçlu gösterecek bir algı yaratılmaya çalışıldığını savundu.

Müteahhidin inşaat yaptığı arazileri Kıbrıs Türk insanına para ödeyerek satın aldığını, devlete vergiler ödediğini kaydeden Gürcafer, şöyle devam etti:

“Müteahhidlerin malını emlakçılar aracılığıyla satışa koyan doktordan, memurdan, işçiden, iş adamından, esnaftan, sendikacıdan, emekliden milyonlar ödeyerek satın aldığını çok iyi biliyorlar. Arazi bedelleri olarak ödenmiş olan milyarların, müteahhidin cebinde değil, araziyi satan kesimlerin cebinde olduğunu mevduatlarda görebilirsiniz. Bankalardaki mevduatların kimlere ait olduğunu, hangi mesleklere ait olduğunu, hangi gayrı menkullerin satışından elde edildiğini göreceksiniz. Bankalardaki mevduatların yüzde 1’inin bile müteahhitlere ait olmadığını da göreceksiniz.”