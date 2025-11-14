Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini değerlendirerek, ortaya konan uyumun ekonomi ve yatırım ortamı açısından önemli bir mesaj verdiğini açıkladı.

Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, iyi bir ekonominin ancak doğru bir yatırım iklimiyle mümkün olacağını, doğru yatırım ikliminin ise ancak istikrarlı bir siyaset zemininde oluşabileceğini vurguladı.

Ekonomi ve siyasetin birbirinden ayrılmaz iki unsur olduğuna dikkati çeken Gürcafer, Erhürman ve Erdoğan’ın görüşme sırasında sergiledikleri uyumlu duruşun hem sektör, hem de ülke genelinde yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi adına umutları yeşerttiğini ifade etti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Bu uyumlu duruşun başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere tüm Akdeniz’de ihtiyaç duyulan barışa ulaşmak için iyi bir başlangıç olmasını temenni eder, devamının beklentisi içerisinde olduğumuzu belirtiriz” dedi.