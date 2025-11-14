Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC’nin kolay kurulmadığını vurgulayarak Kıbrıs Türk halkına “devletine sahip çıkma” çağrısı yaptı.

Eroğlu, yayımladığı mesajında, KKTC’nin temelinde büyük bir fedakârlık ve direniş bulunduğunu belirterek, “Bu Cumhuriyetin temelinde, bu topraklara vatan demek için can veren, kan döken bir halkın emeği, direnişi ve iradesi vardır” dedi.

Aradan geçen yıllara rağmen Rum yönetiminin Kıbrıs Türk halkını hâlâ yok saydığını ifade eden Eroğlu, federasyon müzakerelerine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Eroğlu, “Artık kimse Kıbrıs Türk halkını federasyon masallarıyla oyalayamaz. Biz federasyon adı altında oynanan oyunu çok gördük"

KKTC’nin Kıbrıs Türk halkı için geri dönülmez bir kazanım olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Kıbrıs Türkü kendi devletine sahiptir ve bu devletten geri dönüş yoktur” ifadesini kullandı.

Eroğlu, KKTC’nin uluslararası alandaki en büyük güç olduğunu belirterek, “Kim bu devleti küçümsemeye, kim bu egemenliği tartışmaya kalkarsa, bilsin ki hatalıdır” diye konuştu.

Mesajında, Anavatan Türkiye ile ilişkilerin önemine de dikkat çeken Eroğlu, “Türkiye ile kurduğumuz güçlü bağ hem güvenliğimizin hem ulusal davamızın en sağlam dayanağıdır” dedi.

-“Yol bellidir: Egemen eşitlik, iki ayrı devlet”

Kıbrıs Türk halkının yolunun net olduğunu da kaydeden Eroğlu, iki devletli çözümü işaret ederek şunları söyledi:

“Egemen eşitlik, iki ayrı devlet, Rum komşularımızla yan yana barış içinde yaşamak… Bu gerçeği görmek istemeyenler Kıbrıs’taki barışa değil, istikrarsızlığa hizmet ederler.”

Eroğlu, mesajının sonunda Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere tüm geçmiş liderleri ve şehitleri rahmetle andı, Kıbrıs Türk halkını devletine ve egemenliğine sahip çıkma çağrısını yineledi.