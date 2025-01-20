KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar oldu.

Güreş Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, federasyonun yılık olağan genel kurul toplantısı dün Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı. Divan kurulu başkanlığına Hüseyin Kavaz, sekreterliklere Altan Volkan Avcı ile Berfu Tekakpınar’ın getirilmesiyle başlayan toplantıda, faaliyet ve mali rapor okundu.

Ömer Suiçmez tarafından sunulan faaliyet programında, büyüklerde 4, gençlerde 5, yıldızlarda 12, kadınlarda 2, üniversitelerde 1, plajda 3, toplam 27 müsabakanın yapıldığı, Kosova’da uluslararası güreş müsabakalarına katılım yapıldığı belirtildi.

Mali raporda devlet ve sponsor katkılarıyla 1,093.591 TL gelir ve 965.434 TL giderin olduğu belirtildi. Her iki rapor oybirliğiyle onaylandı.

2025 yılı faaliyet programını okuyan başkan Kemal Bayraktar, bu yıl yurt içi müsabakaları azaltarak yurt dışı temaslara ağırlık verileceğini kaydetti. Üyelerin dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.

Kemal Bayraktar başkanlığındaki KKTC Güreş Federasyonu’nun yönetim organları yeniden belirlendi. Yönetim kurulu, başkan Kemal Bayraktar, asbaşkan Mehmet Öznacar, genel sekreter Berfu Tekakpınar, faal üyeler Ömer Suiçmez, Sezgin Özüzmez, Süleyman Erdoğan, Altan Volkan Avcı.

Denetleme kurulu Cemal Gencer, Fadime Bayraktar, Sami Güneş. Ceza kurulu Av. Recep Soner Sağlam (başkan), Av. Samiye Demir, Av. Ahmet Said Sayın, Mustafa Bozkaya, Av. Serdar Duman.

Merkez hakem kurulu Mehmet Refikoğlu, Oruç Ertürk, Ahmet Cengiz Öktem, Mustafa Denizgezen. Ahmet Dümenci.