Basketbol Federasyonu, Adaspor’un Gönyeli KoopBank maçında antrenr Emrah Güven ve menejer Tayfun Kuyan için yaptığı itirazı görüşerek her iki isimin de sezon boyunca maçlarda yer alamayacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada Gönyeli KoopBank antrenörleri Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın federasyonum19-20 Ekim2024 Döneminde gerçekleştirmiş olduğu Ulusal Antrenör Gelişim Semineri’ne eksik katılım gösterdiği tespit edildi.

Bu şartlarda, federasyon antrenörler Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın, KKTC Basketbol Federasyonu 2024 – 2025 Sezonu Yarışma Yönergesi Md. 8’e

göre 2024-25 sezonu içerisindeki karşılaşmalara katılma hakkı bulunmadığını ilgili kulübe bildirdi.

Bu arada ilgili kurala uyulmaması halinde ise, Federasyon mevzuat gereğince işlem yapmak mecburiyetinde kalınacağını da açıkladı.

James Baker konusu da açıklığa kavuştu

Öte yandan Basketbol Federasyon Yönetim Kurulu, James H. Baker Jr. Konusunu da görüşerek karara bağladı.

Federasyon, adı geçen oyuncunun Gönyeli Spor Kulübü’nde bu sezon geçici lisansla oynamasına engel olacak herhangi hukuki bir dayanak bulunmadığı kanaatine vardı.