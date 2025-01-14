Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi, Gazimağusa Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi’nin iş birliğinde Güvercinlik Kavşağı-eski Gazimağusa ana yolu arası bağlantı yolu yenileniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’le dün bölgeye giderek, yapılacak çalışmalar hakkında Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu’ndan bilgi aldığı belirtildi.

Bakan Arıklı, söz konusu güzergâhta faaliyet gösteren beton santrallerinin yanı sıra bölge halkının da sıkça kullandığı yolun aşırı derecede yıpranmış olduğunu ve tehlike arz ettiğini belirterek, “Geçmişte yolun yenilenmesi için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Pek çok projede olduğu gibi bu projede de yönetimlerle iş birliği yaparak sorunu çözme yoluna gittik. Gazimağusa Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi’yle yapılan iş birliği sayesinde işletmelerin ve bölge halkının talebini yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” denildi.

Yolun alttemel ve temel yapım işinin Karayolları Dairesi, asfalt kaplama işinin ise Gazimağusa Belediyesi ile Beyarmudu Belediyesi tarafından yapılacağını belirten Bakan Arıklı, yaklaşık 900 metre uzunluğunda ve sekiz metre genişliğindeki yolun ihale bedelinin ise asfalt kaplama hariç 10 milyon 879 bin 300TL artı KDV olduğunu kaydetti.

Arıklı, ihalede verilen sürenin altı ay olduğu ancak firmadan yolun iki ayda tamamlanacağı sözünü aldıklarını belirtti.