Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün saat 10.00’da 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Törende Kaymakamlık adına Güzelyurt Meslek Lisesi Müdür Müavini Şengül Akcebel Şahin ve Kaymakamlık adına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Piyade Yüzbaşı Mehmet Tosun günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparken, Güzelyurt Meslek Lisesi Öğrencisi Süheyla Kızılyürek “Vuruldum Anne” adlı şiiri okudu.