4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Fikri Karayel ve Barış İlkokulu öğrencileri bugün Güzelyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Veteriner Hekim Berna Adataş da çocukların bu anlamlı ziyaretlerine ortak oldu.

Veteriner Hekim Berna Adataş, öğrencileri merkez hakkında bilgilendirerek, köpek sahibi olmak isteyen çocukların barınaktan sahiplenmesi mesajını verdi.

Rehabilitasyon Merkezini Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Berna Adataş ve öğretmenleri eşliğinde gezen çocuklar, sevimli dostlar için getirdikleri mamaları merkeze teslim etti.