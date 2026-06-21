Ses sanatçısı Leman Sam dün akşam, 48'inci Güzelyurt Portakal Festivali'nde sahne aldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Seman Sam'ın konseri Amfi Tiyatro’da yer aldı.

Konser sonunda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Leman Sam'a gece anısına plaket takdim etti.

Öte yandan festival kapsamında, Kervan Kahve sponsorluğunda 180 kişinin katılımıyla düzenlenen Tavla Turnuvası'nda şampiyon Nihat Aslan oldu. Turnuvada Cemal Kemik ikinci, Buğra Sadık üçüncü, Halil Arkan dördüncü ve Can Bozkurt beşinci oldu.