Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, tüm zorluklara karşın evlatlarına onurlu bir yaşam sunabilmek için gece gündüz çalışan, alın teri döken, fedakârlık yapan tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Serdaroğlu Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, hayat pahalılığının her geçen gün arttığı, alım gücünün düştüğü ve asgari ücretin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir düzende baba olmanın artık çok daha ağır bir sorumluluğa dönüştüğünü kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)–Demokrat Parti (DP)–Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümeti döneminde yaşanan ekonomik koşulların, emekçi babaların yükünü daha da arttırdığını ifade eden Serdaroğlu, geçim mücadelesinin her hanede daha da zor hale geldiğini kaydetti.

Serdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir baba nasıl ki evladını korur, kollarsa; biz de sendikal mücadelemizde emekçiyi aynı sorumlulukla, aynı kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz.

Çünkü bu mücadele yalnızca bir hak arayışı değil, aynı zamanda gelecek nesillerin daha adil bir düzende yaşaması için verilen bir onur mücadelesidir.

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş çatısı altında örgütlü tüm babaların da Babalar Günü’nü kutluyor; onların sendikal mücadelede gösterdiği duruşu, evlatlarına sahip çıkan bir babanın kararlılığıyla eşdeğer görüyorum.

Tüm emekçi babaları saygıyla selamlıyor, daha adil ve yaşanabilir bir düzen için verdiğimiz mücadelenin kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguluyorum.”