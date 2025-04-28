Güzelyurt Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye sınırlarına bağlı ana okul ve ilkokullara yönelik 28-29 Nisan tarihlerinde organize ettiği çocuk eğlence programının ilki bugün saat 09.00’da yapıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki eğlenceye katılan çocuklar kendileri için hazırlanan etkinlikte doyasıya eğlendi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar etkinliğe katılarak yaptığı konuşmada geleceğe umutla bakan, yarının geleceği çocukların bayramını en içten duygularla kutladığını ifade etti.

Eğlence kapsamında animasyon ve jongkör gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, çocuklardan büyük beğeni topladı.

Çocuk Şenliği yarın da devam edecek.