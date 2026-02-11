Beyoğlu’ndaki evinde istirahat halindeyken gece yarısı fenalaşan Kanbolat Görkem Arslan’ın durumu üzerine eşi sağlık ekiplerini çağırdı.



Eve gelen ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ünlü oyuncu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan kurtarılamadı.

45 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun rahatsızlığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI

"Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Bir Deli Rüzgar" gibi Türk televizyon tarihine damga vuran pek çok yapımda sergilediği başarılı karakterlerle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, son dönemde "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alıyordu.