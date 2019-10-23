Bugün hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 20-26 derece dolaylarında seyredecek.