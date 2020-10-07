Serdarlı'da yangın

Serdarlı’nın batı kısmında bulunan Sami İbiş’e ait arazi içerisinde dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu Sami İbiş'e ait 120 saman balya ve 140 sano balya yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.