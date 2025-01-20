Ülkede çarşamba başlayıp 2 gün sürecek yağmurun hafta sonu devam etmesi bekleniyor. Genellikle 18-21 derecede seyredecek hava sıcaklığı ise çarşamba ve perşembe günleri 14-17 dereceye düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, önceleri yüksek basınç sistemi, daha sonraki günlerde ise alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın bulutlu; çarşamba ve perşembe sağanak yağmurlu; cuma parçalı ve az bulutlu; hafta sonu ise parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Havanın 27 Ocak Pazartesi günü de açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.