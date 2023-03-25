Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi, 17-23 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde; ithal ürünlerde 36 numuneden 36’sının ve yerli ürünlerden de 12 numunede 12 numunenin de temiz olduğunu kaydetti.

24 Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz 2 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz 3 Köşe Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 4 Köşe Tic Ltd. İthal Elma Granny Temiz 5 Köşe Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz 6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz(iran) Temiz 7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 10 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz 11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz 12 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz 13 Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 14 Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz 15 Svs Tic Ltd. İthal Elma Pinky Lady Temiz 16 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz 17 Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 18 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz 19 Baharyolu İthal İsot Biber Temiz 20 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi (Yağlı) Temiz 21 Holly Grains Ltd. İthal Kepek Temiz 22 TÜK İthal Sığır süt Yemi 19 Temiz 23 Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Yer fıstığı kabuğu pelet Temiz 24 Hüseyin Bayırbaşı İthal Mısır Slajı Temiz 25 Hüseyin Bayırbaşı İthal Mısır Slajı Temiz 26 Svs Tic Ltd. İthal Elma stk. Temiz 27 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz 28 Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz 29 Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz 30 Hakan düzgün İthal Kırmızı Pul Biber Temiz 31 Svs Tic Ltd. İthal Mantar Temiz 32 Svs Tic Ltd. İthal Üzüm Temiz 33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Mantar Temiz 34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Temiz 35 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz 36 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz 37 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar İh. Temiz 38 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar İh. Temiz 39 İsmail Kabak Mağusa Domates Temiz 40 İsmail Kabak Mağusa Acı Biber Temiz 41 İbrahim Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz 42 Birsen Canevren Yeşilırmak Çilek Temiz 43 Halil Nizam-1 İskele Enginar İh. Temiz 44 Halil Nizam-2 İskele Enginar İh. Temiz 45 Halil Nizam-3 İskele Enginar İh. Temiz 46 Halil Nizam-4 İskele Enginar İh. Temiz 47 Halil Nizam-5 İskele Enginar İh. Temiz 48 Halil Nizam-6 İskele Enginar İh. Temiz