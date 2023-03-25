Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi, 17-23 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde; ithal ürünlerde 36 numuneden 36’sının ve yerli ürünlerden de 12 numunede 12 numunenin de temiz olduğunu kaydetti.
|24 Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|2
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|3
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|4
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|5
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|6
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Karpuz(iran)
|Temiz
|7
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|8
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|9
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|10
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|11
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|12
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|13
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|14
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|15
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Pinky Lady
|Temiz
|16
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|17
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|18
|Baharyolu
|İthal
|Tatlı Pul Biber
|Temiz
|19
|Baharyolu
|İthal
|İsot Biber
|Temiz
|20
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi (Yağlı)
|Temiz
|21
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Kepek
|Temiz
|22
|TÜK
|İthal
|Sığır süt Yemi 19
|Temiz
|23
|Kırmızıgil Trd. Ltd.
|İthal
|Yer fıstığı kabuğu pelet
|Temiz
|24
|Hüseyin Bayırbaşı
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|25
|Hüseyin Bayırbaşı
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|26
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma stk.
|Temiz
|27
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|28
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|29
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|30
|Hakan düzgün
|İthal
|Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|31
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Mantar
|Temiz
|32
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Üzüm
|Temiz
|33
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Mantar
|Temiz
|34
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Üzüm
|Temiz
|35
|Baharyolu
|İthal
|Tatlı Pul Biber
|Temiz
|36
|Baharyolu
|İthal
|Acı Pul Biber
|Temiz
|37
|Ali Cenap Oğur
|Mormenekşe
|Enginar İh.
|Temiz
|38
|Cemal Oğur
|Mormenekşe
|Enginar İh.
|Temiz
|39
|İsmail Kabak
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|40
|İsmail Kabak
|Mağusa
|Acı Biber
|Temiz
|41
|İbrahim Kaygül
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|42
|Birsen Canevren
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|43
|Halil Nizam-1
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|44
|Halil Nizam-2
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|45
|Halil Nizam-3
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|46
|Halil Nizam-4
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|47
|Halil Nizam-5
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|48
|Halil Nizam-6
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
Editör: TE Bilisim