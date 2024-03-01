Tarım Dairesi, ithal ürünlerden alınan 30 numunenin 26’sı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 4 numuneye rastlandığını bildirdi.

Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. 23-29 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 30 numunenin 26’sı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 4 numuneye rastlandı. Non Foods’a ait Kırmızı Elma (1-2) ve Elma Goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilecek.

Onbaşı İşl. Ltd ait Elma Goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 19 numunenin 19’u ise temiz çıktı.