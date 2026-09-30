Karma Oy Düzenlemesi Meclis’ten Yeniden Geçti
Karma Oy Düzenlemesi Meclis’ten Yeniden Geçti
İçeriği Görüntüle

Whatsapp Image 2026 09 29 At 23Whatsapp Image 2026 09 30 At 011 GNaanmnanaWhatsapp Image 2026 09 29 At 23 (1)Mamamma1 1 CopyMöamamamAöaöaöa01 2Whatsapp Image 2026 09 29 At 21 (1)Whatsapp Image 2026 09 29 At 21 (2)Whatsapp Image 2026 09 29 At 22MamamamaWhatsapp Image 2026 09 30 At 00 (1)