Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarında da bu sabah ulaşılan iki kadın naaşının Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğu belirlendi.

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında bu sabah ulaşılan iki kadın naaşının kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Üstel, Polis Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, bu sabah ulaşılan naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğunun belirlendiğini ve ailelere gerekli bilgilendirmenin yapıldığını belirtti. Üstel, “Merhumelere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye, kayıpların ise 16’ya yükseldiğini belirten Üstel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre, hiç ara verilmeden devam etmektedir. Sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyor, tüm imkanlarımızla kayıp insanlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun.”