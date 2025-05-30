Haftalık gıda denetimlerinde, hem ithal hem yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ayrıca bir yerli üründe, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 23-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan ithal ve yerli ürün numunelerine Devlet Laboratuvarı'nda analiz yapıldı, ardından sonuçlar Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Buna göre, ithal ürünlerden alınan 21 numunenin 18’i temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 3 numuneye rastlandı.

SVS Tic. Ltd. Şti ile Bekir Cura’ya ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünler imha edildi. REE Tic. Cahide Kılıç’a ait elmada (golden s) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 9 numunenin 7’si temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandı.

Gazimağusa sakini Ahmet Bayır’a ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, Yeşilyurt köyü sakini Ramadan As’ a ait asma yaprağında ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünler imha edildi.