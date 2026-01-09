Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetimlerinde, yerli ürünlerden alınan 2 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 2-8 Ocak tarihleri arasında Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda ithal ürünlerden alınan 31 numunenin hepsi temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise, alınan 25 numunenin 23’ü temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı.

Hasan Deniz’e ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Ayrıca, Caner Safel’e ait nanede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.