Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 42’nci ölüm yıl dönümü olan 15 Ocak Perşembe günü anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Küçük için ilk tören Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak.

Saat 10.26’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, ardından yarıya indirilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalaması ve sonrasında yapacağı konuşmayla sona erecek.

-AKM’de Anma Programı

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 11.15'te yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak program, Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Sevim Küçük’ün konuşmasıyla devam edecek. Tören Meral Vedat Ertüngü Lisesi korosu ve Oratoryo ile tamamlanacak.