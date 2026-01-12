Meteoroloji Dairesi, yarın bölgede yağış beklendiğini, rüzgârın ise yer yer fırtına şeklinde eseceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 13–19 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölgenin periyodun ilk günü alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sisteminin, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre, havanın yarın parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, perşembe günü az bulutlu, cuma günü parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16–19 derece, yarın ise 12–15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, periyodun ilk yarısında kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, salı günü yer yer fırtına şeklinde, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.