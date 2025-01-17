Hafta sonu hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 18-24 Ocak tarihleri arasında bölge, yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli, periyodun son günleri ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hafta sonu hava, açık ve az bulutlu, diğer günler parçalı bulutlu veya çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.