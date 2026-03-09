Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulunu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin, 10 Mart Salı günü bilgilendirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fidan ve Güler, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda milletvekillerine bilgi verecek.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesi, TBMM Genel Kurulu'nun 10 Mart Salı günkü birleşiminde yapılacak.

Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına, birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in, Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.