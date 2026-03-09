Türkiye’de kabine bugün Beştepe'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündemi Orta Doğu savaşı olacak.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler masada olacağı toplantıda bölgedeki askeri hareketlilik, savaşın olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler bugün Beştepe'de saat 15.00'te toplanacak kabinede değerlendirilecek.

İran'dan ateşlenen bir balistik füze Türk hava sahasına yönelmesinin ardından düşürülmüştü. Gelişmenin ardından Tahran ile iletişime geçilmiş, tepki mesajları iletilmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili "Kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz." değerlendirmesi yapmıştı.

Tahran yönetiminden ise "Saldırıya izin vermeyen ve saldırmayanlara saldırmayacağız, şu ana kadar saldırdığımız için de özür dileriz." açıklaması gelmişti.

NTV'nin haberine göre tüm bu gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu kabinede ele alınacak.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için hazırladığı kademeli planların da masada olacağı belirtiliyor.

F16 savaş uçaklarının KKTC'ye konuşlandırılmasına ilişkin değerlendirme de yapılacak toplantıda yöntem ve zamanlamaya ilişkin nihai kararın ne zaman verileceği ele alınacak.

Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri de gündemde olacak. TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kabine üyelerine sunum yapması da bekleniyor.