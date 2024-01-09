Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin YunusŞahin ile avukatları katıldı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca duruşmada savunma yaptı.

Üzerine atılı tehdit suçunu kabul etmedi. Koca, "Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü, savcılıkta verdiğim ifadede anlatmıştım." dedi.

Faruk Koca, hakem Meler'i tehdit ettiğine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Ancak duruşmada bulunan hakem Meler ve avukatı, tehdit suçunun unsurlarının oluştuğunu söyleyerek şikayetçi olduklarını ifade etti. Yan hakemlerin de tanık olarak dinlendiği davada; hakem Ömer Tolga Güldibi, Koca'nın kendilerine ve Meler'e yönelik "Sizi bitireceğim, seni öldüreceğim" dediğini söyledi.

Diğer sanıkların da savunma yaptığı duruşma sonrası mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Hakem Meler ile ilgili kati raporun tanzim edilmesi için herhangi bir hastaneye sevki konusunda, bulunduğu ildeki mahkemeye yazı gönderilmesine karar verildi. Sanık Osman Erkan Can'ın davadan ayrılma talebi de reddedildi. Duruşma, 28 Şubat'a ertelendi.

İddianameden

İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.