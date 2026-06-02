Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi.

Fidan, Singapur ziyareti sırasında Bloomberg TV'ye verdiği bir röportajda Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılıp katılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptığını ve ABD başkanının her görüşmede zirveye katılacağını belirttiğini söyledi.

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin ittifaka bağlılığının devam ettiğini vurgulayarak, Washington'un NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarılara göre hareket etme niyetinde olduğuna dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.

"ABD, müttefiklerine sürekli olarak savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almaları konusunda baskı yapıyor," diyen yetkili, "Avrupalılar bu mesajı aldılar ve NATO içinde savunma bütçelerini artırmak için adımlar attılar bile" diye ekledi.

"Liderler bir araya geldiğinde, elde edilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz," dedi.

Fidan ayrıca Ankara'nın ABD ve İran arasındaki müzakerelere verdiği desteğin altını çizerek, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için "samimi" çabalar gösterdiğini söyledi.

Ateşkese rağmen, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı hedef alan saldırılarının görüşmeleri baltalayabilecek "önemli bir risk" oluşturduğu konusunda uyardı.

Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarından eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istiyorlar, ancak İsrail'in niyetlerinden emin değilim," dedi.

ABD ve İsrail'in Şubat ayında İran'a yönelik saldırılarından bu yana Orta Doğu'daki gerilim tırmandı. Tahran, misilleme olarak Körfez'deki İsrail ve ABD müttefiklerini hedef alan saldırılar düzenledi ve Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

Pakistan'ın arabuluculuğuyla 8 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girdi, ancak İslamabad'da yapılan sonraki görüşmeler kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmadı. O zamandan beri iki taraf, doğrudan görüşmelere yeniden başlamak ve çatışmayı sona erdirmek amacıyla teklif ve karşı teklif alışverişine devam ediyor.