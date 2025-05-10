Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yetkili sendika konumunda bulunan HAKSEN, daha önce yaptıkları “dolu kadroya münhal açılmak isteniyor” şeklindeki açıklamanın, yaşanan bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını öğrendiklerini kaydetti.

HAKSEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, “AÖA yönetiminin iyi niyetli yaklaşımı ve istişareler sonucu konunun aslı ortaya çıkmıştır” denildi.

HAKSEN adına açıklamada bulunan Sendika Başkanı Salih Erşangil, AÖA Yönetiminin konuyla ilgili tavrından duydukları memnuniyeti dile getirerek “Olayın aslında yapılan yazışmalarda ortaya çıkan bir yanlış anlaşılma üzerine yaşandığı anlaşılmış, sendikamız AÖA Yönetimi tarafından bilgilendirilmiş, karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edilerek bu yanlış anlaşılma ortadan kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Erşangil’in açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde sendikamıza ulaşan bir bilgi sonucunda ‘Atatürk Öğretmen Akademisinde dolu kadroya münhal açılmak isteniyor’ şeklinde yapmış olduğumuz basın açıklamasının, yapılan yazışmalar sırasında ortaya çıkan bir yanlış yorumlama kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır. Açıklama sonrası sendikamız ve Akademi arasında yapılan görüşmeler, olayın aslında yazılan bir yazının tam olarak açık olmaması sonucu, yanlış yorumlamaya bağlı olarak doğduğunu ortaya çıkardı. Akademi yönetiminden sendikamıza yapılan açıklama, alınan bu yetkinin, dolu olan kadronun boşalması hâlinde işleme alınacağı yönünde olmuştur. Bu durumda, ortada herhangi bir sorun olmadığı sonucuna varılarak, karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edilmesinden memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz.”