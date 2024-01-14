Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, asgari ücretin anlamını korumasının yolunun; kamudaki en düşük maaşa endekslenmesinden geçtiğini ifade etti.

Erşangil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücretle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bugün için olumlu görülebilecek bir artış yapıldığını kaydeden Erşangil, ancak yeni asgari ücretin kısa süre içerisinde anlamını yitireceğini belirtti. Erşangil, asgari ücretin anlamını korumasının yolunun, kamudaki en düşük maaşa endekslenmesinden geçtiğini ifade ederek, “Bu sayede hem komisyon çilesi olmaksızın artışlardan nasibini alacak, hem de toplumda gerginliğe yol açan tartışmalar hiç yaşanmayacak” dedi.