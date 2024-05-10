Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Murat Göçer, uygulanmayan yasal zorunluluklardan ve altyapı eksikliklerinden ötürü ülkede engelli bireylerin sosyal yaşama katılmasının istenilen düzeyde olmadığını belirterek, engellilerle ilgili toplumsal bilincin de yeterli düzeyde olmadığına dikkat çekti.

HAKSEN Genel Sekreteri Murat Göçer, Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

“Ülkemizde gerek çalışma ortamında, gerekse de sosyal hayatta birçok alanda engelli bireylerimiz ciddi sıkıntılar yaşamaktadır” ifadelerini kullanan Göçer, uzun yıllardan sonra engelli istihdamı yapıldığına, bundan sonra da yasal yükümlülüklere göre hareket edilerek “25'te 1 engelli istihdamı” zorunluluğunun düzenli olarak uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Göçer, “Yılın belirli günleri engellileri hatırlamak, süslü sosyal medya paylaşımları yapmak değil; sorunların çözümü için somut adımlar atmak gerekmektedir” dedi.

Göçer, engelli bireylerin istediğinin ayrıcalık değil fırsat eşitliği olduğunu vurgulayarak "Gerek çalışan gerek çalışamayan, dezavantajlı tüm insanlarımızın hakları için sendikamız HAKSEN mücadeleye devam edecektir. Unutmayın engelli yoktur, engellenen vardır." ifadelerini kullandı.