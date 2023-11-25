Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamaya yaparak, yetkililere kadına şiddete karşı görevlerini hatırlatmak için bugün sokakta olacaklarını duyurdu.

Erşangil, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çok sayıda kadının şiddet gördüğünü, mobbing, taciz ve tecavüze uğradığını söyleyerek, kayda geçen vakaların buzdağının görünen yüzü olduğunu, çok sayıda vakanın ise çeşitli faktörlerden ötürü rapor edilemediğini ve rakamların bilinenden çok daha fazla olduğunu belirtti.

Şiddetin önlenmesi adına atılması gereken adımların atılmamasına tepki gösteren Erşangil, polise bağlı “Kadına Şiddet Müdahale Birimleri”nin tüm ilçelerde etkin başvuru alacak şekilde yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti. Erşangil, şiddet mağduru kadınlara yönelik psikolojik destek mekanizmalarının yanı sıra, tüm bölgelerde kadın sığınma evleri açılmasının elzem olduğunu, bunun ise devletin görevi olduğunu dile getirdi.

Erşangil, şiddetin her türlüsüne maruz kalan, taciz, tecavüz ve mobbing’e uğrayan kadınları koruyacak mekanizmaların kurulmadığı bu ortamda, artan muhafazakarlaşma ve derinleşen ekonomik krizle, her geçen gün daha da fazla kadının şiddet mağduru olduğunu savundu.

HAKSEN olarak bu duruma seyirci kalmayacaklarını belirten Erşangil, “mücadelemizi hep birlikte örmek amacıyla 25 Kasım’da sokakta olacağız” diyerek, HAKSEN üyelerini ve tüm halkı, 25 Kasım Cumartesi günü, Kumsal Park (Dereboyu girişi)’nde buluşularak Meclis’e yapılacak yürüyüşe katılmaya çağırdı.