Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, "basında çıkan yazışmalarda ifade edilen hususların, Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği’nin kurumsal kimliğini ve fikirlerini asla yansıtmadığını" ifade etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "çağdaş eğitim, güzel ahlak, iyi gelecek vizyonu ve misyonuyla ülkede başarılı bir okul olma potansiyeline ulaşan okulun, ülke dışına taşan başarılarıyla da göz doldurduğu" kaydedildi.

Eğitimin ve öğretimin daha nitelikli hale gelmesi için öğretmen, öğrenci ve velilerle güçlü bir bağ kurarak mücadele eden müdür ve okul aile birliğinin, bir önceki dönem iletişim grubunda paylaşılan ve basına yansıyan haberlerin eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği hesaplarında yeni yönetim kurulu seçimi öncesinde paylaşılan açıklama veya görüşleri paylaşan kişinin kişisel düşünce ve fikirlerini ifade etiğini, Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği'nin kurumsal kimliğini ve fikirlerini asla yansıtmamakta olduğunu, Okul Aile Birliği seçiminin ve yeni yönetim kurulunun oluşmasıyla eğitim ve öğretimin güçlü bir paydaşı olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği olarak, medya, basın ve yayın faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların adaleti tehdit eden ve toplumsal vicdanı zedeleyen olaylara karşı toplumun sesi ve adaletin savunucusu olmak durumundadır.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan haberlerde okulumuzun içine sokulmak istendiği iftira ve yalanlarla dolu haberler kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmiştir.

‘Marjinal basın’ yayın kuruluşlarında ortaya konan iddiaların araştırılmadan, soruşturulmadan mahremiyet ilkesinin de gözetilmeden paylaşılması habercilik etiği açısından sıkıntılı olduğu gibi toplumu manipüle etme niyetini de ortaya koymaktadır. Bu yayınların, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaştırılması mümkün değildir. Mahremiyet ifade eden yazışmaları servis edenlerin de yayılmasını temin edenlerin de suçlu olduğunun altını çiziyor; yasal haklarımızın saklı olduğunu ilan ediyor; ilgili yazışmalarda ifade edilen hususların Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği'nin kurumsal kimliğini ve fikirlerini asla yansıtmamakta olduğunu tekrarlıyor; devletimizin ilgili birimlerinin bu süreci aydınlatmak için de titiz bir soruşturma yürüteceğine inanıyoruz.”