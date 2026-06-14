NBA Finalleri’nde bu gece oynanan 5. maçla şampiyon belli oldu. San Antonio Spurs deplasmanına konuk olan New York Knicks, Jalen Brunson’ın yıldızlaştığı mücadeleden 94-90 galip ayrılarak seriyi 4-1 kazandı ve 53 yıl aradan sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmanın kahramanı hiç şüphesiz Jalen Brunson’dı. Yıldız guard, maça damgasını vurduğu performansıyla hem galibiyette kilit rol oynadı hem de Finallerin MVP’si seçildi. Brunson, final serisinde maç başına 32,6 sayı, 4,6 asist, 4,2 ribaund ve 2,0 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Knicks’in galibiyetinde öne çıkan diğer isimler şöyle:

Jalen Brunson: 45 sayı, 3 ribaund, 3 asist

Mikal Bridges: 14 sayı, 4 asist

Josh Hart: 13 sayı, 11 ribaund

OG Anunoby: 11 sayı, 8 ribaund

Spurs’te ise genç yetenek Dylan Harper 25 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle en skorer isim olurken; Victor Wembanyama 19 sayı ve 14 ribaundla double-double yaptı. Julian Champagnie 14 sayı, Devin Vassell de 12 sayıyle mücadele etti.