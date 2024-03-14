Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu (KTHDF) Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı.

KTHDF’den yapılan açıklamaya göre, Özlem Kadirağa’nın başkanlığa getirildiği geçen haftaki genel kurul toplantısının ardından, 12 Mart’ta gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Buna göre Ahmet İzzet Toptancı genel sekreter; Zülfüye Yurdakul sayman, Kerem Eti dış ilişkiler sorumlusu; Nevin Güngör araştırma ve eğitim sorumlusu, Enver Halkseven örgütlenme sorumlusu, Ebru Kırmızı basın ve halkla ilişkiler sorumlusu görevine getirildi.



Denetleme kurulunda başkanlık görevini Evren Demirbilek alırken, Arzu Tugay ve Çisem Yetkinler denetleme kurulu üyesi oldu.



Ata Çeker disiplin kurulu başkanı, Seniye Özyöre ve Ratibe Oraloğlu disiplin kurulu üyesi olarak atandı.