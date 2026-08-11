İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa, beraberindeki eğitmenler, dansçılar ve müzisyenlerden oluşan heyet İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, heyet, 21-26 Temmuz tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali kapsamında takdim edilen plaket ve anı hediyelerini Sadıkoğlu’na sundu.

Kadirağa, topluluğun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve gençlere sunduğu katkılardan dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Sadıkoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Halk Dansları Topluluğu’nun yalnızca kültürel değerleri yaşatmakla kalmadığını, aynı zamanda İskele’nin ve KKTC’nin tanıtımına da önemli katkı sağladığını söyledi.

“Gençlerin gittikleri her yerde KKTC bayrağını gururla dalgalandırması, kültürü ve değerleri başarıyla tanıtması büyük bir gurur.” diyen Sadıkoğlu, Halk Dansları Topluluğunun, ortaya koyduğu emek ve başarılarla İskele’nin adının uluslararası arenada duyurulduğunu ifade ederek, gençleri kutladı.