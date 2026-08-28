Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda görünmez kılınmasına yönelik girişimlere tepki gösterdi. Erhürman, “Ne birine teslim oluruz ne de öbürüne” diyerek, Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşmasının engellenmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin uluslararası temaslarını ve dünyayla buluşma çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Rum Liderliği’nin son dönemdeki girişimlerinin yanı sıra, kuzeydeki çözümsüzlük anlayışını da eleştirdi. Kıbrıslı Türklerin masadan ve uluslararası toplumdan uzaklaştırılmasına yönelik iki taraflı bir yaklaşım bulunduğunu savunan Erhürman, “İkisinin buluştuğu yer, Kıbrıslı Türklerin görünmez kılınması, dünyayla buluşamamasının sağlanması” ifadelerini kullandı.

Rum Liderliği’nin büyükelçilerle yapılması planlanan bir bilgilendirme toplantısını engelleme girişimine de değinen Erhürman, büyükelçilerin toplantıya katılmasının söz konusu girişimin uluslararası toplum tarafından meşru görülmediğini gösterdiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla eşit olduğunu vurgulayan Erhürman, bu eşitliği kabul etmeyen herhangi bir taraf veya uluslararası kuruluşla yollarının kesişmesinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Erhürman ayrıca, “Omurga önemlidir” sözleriyle, yalnızca sert söylemlerin yeterli olmadığını belirterek, siyaset ve diplomasi alanında akıl, irade ve kararlılığın da gerekli olduğunu savundu.

Kıbrıslı Türklerin uluslararası temaslarının kesilmesi ve süreçlerin dondurulmasının halkın görünmez kılınmasına hizmet edeceğini belirten Erhürman, bu anlayışa karşı mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Görev süresinin ilk 10 ayını tamamladığını ve önünde dört yıldan fazla süre bulunduğunu hatırlatan Erhürman, Kıbrıs Türk halkına verdiği sözü yineledi.

Erhürman, “Bu halkın bu adadaki haklarından, güvenliğinden ve eşitliğinden asla vazgeçmeyeceğim. Bu halkın görünmez kılınmasına, dünyayla buluşmasının engellenmesine asla göz yummayacağım” dedi.

Seçim dönemlerinin geçici olduğunu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ise devam ettiğini belirten Erhürman, açıklamasını “Sözüm sözdür. Ben sözümü muhataplarımın gözüne bakarak söylüyorum ve söyleyeceğim. Sözüne güvenen sözünü gözüme söyler!” ifadeleriyle tamamladı.