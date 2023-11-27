Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, hükümet yetkililerinin yabancılara mal satışına ilişkin konuda “çelişkili” açıklamalar yaptığını savunarak, hükümete yönelik bazı eleştirilerde bulundu.

HP Genel Sekreteri Turgut Alas yazılı açıklamasında, hükümetin başbakanı ile bakanı arasında “çelişki” olduğunu savunarak, “Bu nasıl devlet yönetimi? Bu nasıl hükümet?” diyerek hükümeti eleştridi.

Alas, açıklamasında, “Hükümetin Başbakanı diyor ki ‘yabancılara mal satışına ilişkin telaş edecek, yüksek rakamlar yoktur... Bugün ülke ekonomisinin çarkları dönüyorsa müteahhitlerin yaptığı işler ve bu çalışmaların turizme yaptıkları etkiler sayesindedir’. İçişleri Bakanı da, dört gün önce demişti ki, ‘yabancıların mal alımı ile ilgili belli kısıtlamalara gidilecek, ülkenin geleceğini düşünmek zorundayız.’ Buradan bakıldığında, İçişleri Bakanı, Başbakan’ın ülkenin geleceğini düşünmediğini itiraf etmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Alas, bu açıklamaları yapanların, bu konudaki verileri Türkiye'den öğrendiklerini de savunarak, “Siz nasıl kendinize hükümet diyebiliyorsunuz? Kendi içinizde bile biriniz başka diğeriniz başka söylerken yapmış olduklarınızın ülke yararına olduğunu, devlet yönettiğinizi nasıl iddia ediyorsunuz?” diye sordu.