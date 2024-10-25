Halkın Partisi (HP), Haspolat’ta geçen gün yaşanan kundaklama olayının, ülke adına çok tehlikeli bir durum olduğunu belirterek, “Polis soruşturması bir an önce tamamlanıp, bu korkunç suça karışanlar en ağır cezayı almalı” dedi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, kundaklama olayı sonrasında bir kişinin hayatını kaybetmesi, diğer kişinin de ağır yaralanmasının bu topraklarda “kabul edilebilecek” bir olay olmadığı kaydedildi.

Son yıllarda Kıbrıs Türk halkının alışkın olmadığı suç olaylarının yaşandığı ifade edilen açıklamada, devleti yönetenlerin, bir binanın ateşe verilerek, bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ciddiyetle yaklaşması gerektiği belirtildi.

“Yıllarca huzurundan övünülerek, bahsedilen KKTC’deki kontrolsüz nüfus ve denetimsiz yapı ülkedeki asayişi de kontrolden çıkarmıştır” denilen açıklamada, “Bir binayı içinde yaşayanlarla beraber bile isteye ateşe vermek, bunu da korkusuzca, hiçbir şeyden çekinmeden yapmak bu ülke için çok tehlikeli bir durumdur” ifadeleri kullanıldı.

Olayın farklı boyutlarının da olduğunun medyada tartışıldığı ifade edilen açıklamada, polis soruşturmasının bir an önce tamamlanarak, bu korkunç suça karışanların en ağır cezayı alması gerektiği kaydedildi.