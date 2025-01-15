KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun Mehmet Öke (Tabanca) anısına düzenlediği KKTC Powerlifting şampiyonası ve milli takım seçmeleri Alayköy Sosyal Aktivite Merkezi'nde gerçekleşti.

Federasyon açıklamasına göre, yarışmada açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Deniz Erdağ, Mehmet Öke’nin hayatını ve spora olan sevgisini anlatarak, anı şampiyonasının her yıl düzenleneceğini belirtti.

Türkiye Powerlifting Federasyonu Başkanı Gürhan Gürler’in de katılarak konuşma yaptığı şampiyona, KKTC’den ve Türkiye’den bir çok sporcunun katılımıyla, milli hakemler Ada Dahlameroğlu, Deniz Erdağ ve Lena Deniz’in eşliğinde gerçekleşti.

Yarışma sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere kupa ve madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.