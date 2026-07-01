Hamas, Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye ulaşmaya başlamasının, Gazze Şeridi'ndeki İsrail ihlallerini durdurma ve tarafları birbirinden ayırma görevlerinin uygulanması adına bir dönüm noktası olmasını temenni ettiğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Barış Konseyi" tarafından ilk taktik araçların "Endurance" adlı lojistik destek alanına ulaştığının duyurulmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Kasım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Barış Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde konuşlanacak uluslararası güçlerin ulaşmaya başladığını duyurmasının, bu güce verilen görevlerin uygulanması adına bir başlangıç olmasını umuyoruz. Bu görevlerin başında, Gazze Şeridi'ndeki halkımız ile işgal ordusunun birbirinden ayrılması ve işgal devletinin ihlallerinin durdurulması gelmektedir."

- "Savaşı durdurma planı fiilen uygulansın"

Barış Konseyi'ne Gazze'deki savaşı sonlandırma planının maddelerini fiilen uygulama çağrısında bulunan Kasım, Gazze Şeridi'ni Yönetme Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişinin sağlanması, gerçek anlamda insani yardım ulaştırılması ve İsrail'in geri çekilmeye zorlanması gerektiğini vurguladı.

Kasım ayrıca, Gazze Şeridi'nin neresinde olursa olsun tüm Filistin halkının en doğal hakkı olan yeniden imar sürecinin de bir an önce başlatılması talebinde bulundu.

- "Endurance" lojistik destek alanı

Barış Konseyi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taktik araçların, Endurance lojistik destek alanına ulaştığı bilgisini paylaşmış ve araçların gelişini belgeleyen fotoğraflara yer vermişti.

İsrail merkezli "i24 News" televizyon kanalının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, "Endurance" alanı Gazze Şeridi'nin içinde değil, güney İsrail'de, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında kuruldu.

Bu bölge, Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü için bir geçiş ve destek merkezi işlevi görüyor.

Araç, teçhizat ve personelin Gazze içine kademeli olarak sevk edilmeden önce burada karşılandığı belirtiliyor.

- Trump'ın Gazze Planı

Beyaz Saray, 16 Ocak'ta Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapılarını onayladığını duyurmuştu.

Bu yapılar arasında "Barış Konseyi", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.

Gazze'ye ilişkin "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapılmıştı.

Bu adım, Trump'ın Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında atılmış ve plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla da desteklenmişti.

Söz konusu plan, İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı, 73 binden fazla kişinin ölümüne, 173 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan ve sivil altyapının yüzde 90'ını yıkan yıkıcı saldırıların ardından uygulamaya konulmuştu.

BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.