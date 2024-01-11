Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), harnup ürününü kuruma veya özel sektör firmalarına satan üreticilere, kilo başına 10 TL destek primi ödemesi yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, harnup üretiminin devamlılığının sağlanması amacıyla 1681 üreticiye, teslim ettikleri 1 milyon 785 bin 760 kilo harnup ürününe karşılık 17 milyon 857 bin 600 TL prim ödemesi yapıldı.

Üreticilerin 10 TL destek prim hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve bankanın ilgili şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.