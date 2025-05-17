Ülke sporuna futbolcu ve hakem olarak katkılarda bulunan, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Birliği başkanı ve Atletizm Federasyonu başkanı olarak da büyük hizmetler veren Hasan Ruso, 20. ölüm yıldönümünde Lefkoşa’daki kabri başında anıldı. Törene ailesi ve sevenleri katıldı.

Hasan Ruso’nun kabrine çelenklerin konulmasından sonra oğlu Levent Ruso bir konuşma yaptı.

Konuşmasında oldukça duygulu anlar yaşayan Levent Ruso’nun kelimeler boğazında düğümlendi, sesi titredi, gözyaşlarını tutamadı. Levent Ruso kısa konuşmasını güçlükle tamamladı.

Levent Ruso yakın zamanda hayatını kaybeden Süleyman Göktaş’ı da rahmetle andı.

Daha sonra Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı kısa bir konuşma yaptı.

Anma töreni dua edilmesiyle sona erdi.