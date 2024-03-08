Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları Perşembe günü yapılan son gün yarışları ile tamamlandı.

Her yıl okullar arası düzenlenen yarışlar öncesi hem hazırlık niteliği taşıyan, hem de uzun yılar federasyona başkan olarak önemli hizmetleri bulunan Hasan Ruso’yu anma amacı taşıyan yarışların 14’üncüsü Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda 6-7 Mart 2024 tarihlerinde yapıldı.

İki günlük yarışların ardından küçük kızlarda Necat British İlkokulu, küçük erkeklerde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, yıldız kızlarda Levent Kolej, yıldız erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, genç kızlarda Yakın Doğu Koleji ve genç erkeklerde Kurtuluş Lisesi takım olarak birinci oldu.

14’üncü Hasan Ruso Yarışlarında oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Küçük Kız

1. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 184 Puan

2. Yakın Doğu İlkokulu 171 Puan

4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 164 Puan

Küçük Erkek

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 197 Puan

2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 174 Puan

3. Yakın Doğu İlkokulu 170 Puan

Yıldız Kız

1. Levent Kolej 415 Puan

2. Şht. Turgut Ortaokulu 411 Puan

3. Erenköy Lisesi 403 Puan

Yıldız Erkek

1. Şht. Turgut Ortaokulu 474 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 403 Puan

3. Levent Kolej 335 Puan

Genç Kız

1. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 456 Puan

2. Kurtuluş Lisesi 404 Puan

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji 218 Puan

Genç Erkek

1. Kurtuluş Lisesi 772 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 673 Puan

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 627 Puan