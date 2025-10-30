Polis yetkilileri, Perşembe günü, 30 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ü, çocuk pornografisiyle ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında, Ayios Domedios (Metehan) sınır kapısında tutukladı.

Söz konusu kişi, 30 yaşındaki Kıbrıslı Türk Cenk Tosunoğlu olup, saat 11.40’ta Ayios Domedios geçiş noktasında Güney’e geçmeye çalışırken tutuklandı.

Polis Basın Bürosu temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre Tosunoğlu, çocuk pornografisiyle ilgili ciddi bir ceza suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Polis yetkililerinin bildirdiğine göre, Europol aracılığıyla kendilerine iletilen bilgiler sonucunda tutuklama emri çıkarıldı ve derhal uygulandı. Tutuklanan kişi gözaltında tutuluyor ve olay, yetkili makamlar tarafından soruşturuluyor. 30 yaşındaki Tosunoğlu’nun yarın (Cuma) mahkemeye çıkarılması ve tutukluluk süresine karar verilmesi bekleniyor.

Tutuklanan kişinin, Kıbrıslı Türk “milletvekili” Hasan Tosunoğlu’nun oğlu olduğu öğrenildi. Hasan Tosunoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımında, tutuklamanın arkasında siyasi amaçlar olabileceğini öne sürdü.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Oğlum Cenk Tosunoğlu’nun bugün Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçerken Yunan (Rum) polisi tarafından tutuklandığını öğrendik. Aile olarak şu ana kadar onunla iletişim kurma imkânımız olmadı. Polisin hangi suçlamayı yönelttiği de net değil. Anladığım kadarıyla bir tür psikolojik baskı uygulanıyor. Masum bir gencin özgürlüğü, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan siyasi hesaplara kurban edilmek isteniyor.

İlk aklıma gelen, Meclis’ten geçen iki devletli çözüm yasasının önerenlerinden biri olmamla bu olay arasında bir bağlantı olabileceği… Sağlıklı bilgi alamamak kaygımızı daha da artırıyor. Umarım bu büyük hata en kısa sürede düzeltilir.”