Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 22 Ekim 2025’te kabul ettiği ve “1974’teki Türk işgalinin kurbanlarına adanmış bir anıt yapılmasının değerlendirilmesi” çağrısını içeren karara ilişkin AP Başkanı Roberta Metsola’ya mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’ya gönderdiği mektupta, kararın tek taraflı, siyasi ve Kıbrıs’ın tarihsel gerçeklerini yansıtmaktan uzak olduğunu vurgulayarak, geri çekilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, Avrupa Parlamentosu’nun söz konusu kararına sert tepki gösterdi.

“1963–1974 DÖNEMİ YOK SAYILIYOR”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karar metninde yalnızca 1974 olaylarının ele alınmasına tepki göstererek, Kıbrıs’ta kayıp şahıslar konusunun 1963 yılında başladığını hatırlattı. Erhürman, kararda sadece Kıbrıslı Rum kayıpların anılmasının, Kıbrıslı Türk kayıpların yok sayılması anlamına geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Eğer ortada samimi bir niyet olsaydı, 1963–1974 dönemindeki Kıbrıslı Türklere yönelik insanlık dışı eylemler ve kayıplar da anılırdı.” dedi.

Erhürman, AP kararında Türkiye’nin 1974’teki müdahalesinin “işgal” olarak nitelendirilmesini de eleştirerek, müdahalenin 1960 Garanti Antlaşması çerçevesinde gerçekleştiğini, Türkiye’nin, adanın Yunanistan tarafından ilhak edilmesini engellemek için harekete geçtiğini vurguladı. Erhürman, “Türkiye’nin meşru müdahalesini ‘işgal’ olarak tanımlamak, yalnızca Rum tarafının söylemini esas almaktır.” ifadelerini kullandı.

“AB’NİN DESTEKLEDİĞİ KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NİN MİSYONUNA ZARAR VERİYOR”

Cumhurbaşkanı Erhürman, kararın 1981’de kurulan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) görev talimatıyla da çeliştiğine dikkat çekti. Komitenin hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum kayıpların kalıntılarını bulmak ve ailelerine teslim etmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Erhürman, komitenin büyük ölçüde Avrupa Birliği fonlarıyla desteklendiğini hatırlattı.

"KIBRISLI TÜRKLER’İN TEMSİL EDİLMEMESİNİN SONUCU”

Erhürman, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türkler’in temsil edilmemesinin de bu tür tek taraflı kararların önünü açtığına dikkat çekti ve durumun kabul edilemez olduğunu, fakat şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

“KARARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ VE KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, mektubunu kararın geri alınması yönündeki çağrıyla sonlandırdı. “Bu kararın geri çekilmesini talep ediyoruz.” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs’ta adil, yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm için iyi niyetle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.