Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında yürütülen “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz Projesi” kapsamında Kıbrıs'ın kültürel mirasını keşfetmek için gezi düzenledi.

Halk Sanatları Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, geziler, HASDER ile Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) tarafından yürütülen “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz" projesi kapsamında “Kıbrıs'ın zengin kültürel mirasını tanıtmak ve korumak” amacıyla gerçekleştirildi.

Projenin bir diğer aktivitesi olan “Kıbrıs’ın Kültürel Mirasının Tanıtılması ve Korunması” başlıklı çalıştaylar, HASDER, PAOK Klirou, ORAMA Kültür Derneği, Güzelyurt Sanat Derneği ve Sevgi Çiçeği Derneği, Akçay Kültür Sanat Derneği, KASTRO Dans Grubu, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği, PARAVASI Tiyatro ve Kültür Derneği, Mehmetcik Kültür ve Dayanışma Derneği ile Proodos Kaymaklı Eğitim ve Spor Derneği üyelerinden oluşan toplamda 100’ü aşkın katılımcıyla HASDER Küçük Kaymaklı merkezinde düzenlendi.

Eğitmenleri, Rehber Hasan Karlıtaş ile Kıbrıs’ın kültürel mirası konusunda 5 gün süren eğitimler boyunca bilgi alan gençler, Kıbrıs'ın ortak kültürel mirasını keşfederken, teknolojinin kültür üzerindeki etkilerini de tartıştılar.

Çalıştayların ardından gençler, Lefkoşa’da bir dizi kültürel mekânı ziyaret ettiler. Girne Kapısı, Alikko ile Caher’in heykelleri, Samanbahçe Evleri, Sarayönü Meydanı ile Venedik Sütunu ve Büyük Han gibi noktaları ziyaret ederek bilgi aldılar. Ardından her çift dernek toplu bir şekilde Lokmacı Kapısı’ndan geçerek Faneromeni Meydanı ve Kilisesi, Kıbrıs Bankası Müzesi, Leventis Müzesi ve Halk Mahallesi olarak bilinen turizm bölgesini ziyaret ederek bilgi aldıktan sonra gezilerini Elefteria Meydanı’nda tamamladılar.

Tam gün süren grup çalışmaları ve ziyaretler, gençlerin hem teorik olarak öğrenip ortak fikirler oluşturmasına hem de Kıbrıs kültürünün simgeleşmiş öğelerini yerinde deneyimlemesine olanak sağladı. Aktivitenin sonunda gençlerin mutluluğu, birlikte geçirdikleri eğlenceli gün fotoğraf karelerine de yansıdı.

Proje, gençler arasında kültürel diyaloğu teşvik ederek, Kıbrıs'ın zengin kültürel mirasını koruyarak, adanın barış ve birleşme sürecine katkıda bulunmaya devam edecek.