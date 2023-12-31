UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 2024’ün dünyada barış, KKTC’de refah ve demokrasi yılı olmasını diledi.

Hasipoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, acının ve üzüntünün, sevince oranla fazla olduğu bir yılı geride bırakılacağına işaret ederek 2023’e Türkiye’de meydana gelen depremle başlandığını hatırlatarak Adıyaman’da İsias Otel’de kalan ve yıkımla enkazın altında can veren GMTK öğrenci ve öğretmenleri ile Hatay’da, Kahramanmaraş’ta vatandaşların da hayatını kaybetmesiyle acılarının ikiye katlandığını belirtti.

Hasipoğlu, “2024 yılının hemen başında, kısmen de olsa, acının yerini umuda bırakacağı bir sürece giriyoruz. İsias faciası için adalet nöbetimiz Adıyaman’da başlıyor. Adalet tecelli edene kadar, suçlular en ağır cezayı alana kadar, acılı ailelerimizin yanında, onurla bu nöbeti tutacağız” ifadelerine yer verdi.

2023’te, UBP’nin öncülüğünde, ekonomik, mali, altyapı ve enerji alanlarında önemli adımların atıldığını kaydeden Oğuzhan Hasipoğlu, yeni yılda Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in ortaya koyduğu hedeflere ve büyük projelere var güçleriyle destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Hasipoğlu, 2023’ün KKTC’nin dünyaya açılım sürecinin önemli dönemeçlerinden birisi olduğunu ifade ederek mesajına şöyle devam etti:

“Tarihe not düşülecek yurtdışı temaslar, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ile Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in tarihi Azerbaycan Ziyareti, egemen eşitliğe dayalı yeni politikamızın dünya tarafından iyice benimsenmeye başladığının da açık bir göstergesidir…

2024 yılında KKTC’nin dünya devletleri arasında yer alması için daha çok diplomatik mesai harcayacağımız bir yıl olacaktır…

2024 Yılı’nın ekonomik istikrarı, siyasi istikrarla taçlandıracağımız bir yıl olması da başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. UBP’mizin kurultayını bir kez daha başarı ile geride bırakacak, yeni hedeflere güç birliği içinde yol alacağız…

Global krizler, bölgesel savaşların gölgesinde kalsak da, 2024 Yılı’nın dünyada barış, KKTC’de refah ve demokrasi yılı olmasını diliyoruz… Yeni yılınız kutlu olsun.”