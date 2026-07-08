Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere gerçekleştirdiği ikinci toplantısını tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, haftaya Perşembe günü son toplantının gerçekleştirileceğini ve kararlarını açıklayacaklarını söyledi.

Görüşme sonrası işçiler adına Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci de açıklama yaptı.

-Hasipoğlu: “Kararı Perşembe günü açıklayacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Haftaya Perşembe günü son toplantımızı gerçekleştireceğiz ve kararı açıklayacağız” dedi. Belirlenecek rakama itiraz olması durumunda 16’sından sonra on günlük bir süre olacağını anımsatan Hasipoğlu, komisyonun temmuz ayı içerisinde tavsiye niteliğinde bir kararı Bakanlar Kurulu’na sunup, yayınlamakla yükümlü olduğunu söyledi.

Bugünkü toplantıda, ilgili bakanlıkların temsilcilerinin raporlarını hem işçi hem de işveren tarafına değerlendirme yapmaları için sunduklarını, ayrıca işçi ve işveren tarafını dinlediklerini aktaran Hasipoğlu, ancak toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını vurguladı.

Hasipoğlu, taraflara özellikle herhangi bir rakam ortaya koymak isteyip istemediklerini sorduğunu ancak masaya herhangi bir rakam konmadığını belirterek, verilerin değerlendirilmesine imkân vermek için toplantıyı haftaya ertelediklerini kaydetti.

Üçüncü dünya ülkelerinden gelen çalışanlar için komitede bir yasa tasarıları bulunduğunu aktaran Hasipoğlu, işverenlerin Türkiye Cumhuriyeti hariç, üçüncü dünya ülkelerinden gelen çalışanlarla barınma ve yemek giderlerinin karşılanmasına dair anlaşılması sonucunda asgari ücrette yüzde 40 kesinti uygulanmasının gündemlerinde olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, söz konusu yasa tasarısının daha önce kanun hükmünde kararnameyle ortaya konulduğunu ancak şimdi kanun hükmünde kararname olarak değil, yasa olarak yaptıklarını ve gündemlerine aldıklarını kaydetti.

-Hükümet olarak hiçbir zaman asgari ücretlimizi ezdirmedik

“Hükümet olarak hiçbir zaman asgari ücretlimizi ezdirmedik.” diyen Hasipoğlu, yine aynı noktada olduklarını söyledi. Hasipoğlu, her zaman vatandaşın yanında olduklarını da vurgulayarak, “Ülkenin ekonomik olarak geldiği nokta asgari ücretin arttırılmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Bunun farkındayız. Ona göre tedbirlerimizi ve kararlarımızı alacağız.” ifadesini kullandı.

Bir önceki asgari ücrete dikkat çeken Hasipoğlu, önceki asgari ücrette sağladıkları 12 bin TL'lik destekle yüzde 21,36 olan hayat pahalılığının da üzerinde yüzde 22 civarında bir oranda destek sağlandığını belirtti. Hasipoğlu, sağlanan 12 bin TL'lik desteği işveren tarafını da düşünerek kendi fonlarından karşıladıklarını söyledi.

-Yeltekin: “Devletin, asgari ücretlinin yüzünü gülmek için işçiden yana taraf olması gerekiyor”

İşçiler adına Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı açıklamada, bugün 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere ikinci toplantıya girdiklerini kaydederek, konu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yeltekin, dün İstatistik Kurumu'nun 6 Temmuz 2026 geçim endekslerine dair verilerin geldiğini ve bugün de Hasipoğlu ile diğer kurumların kendi verilerini paylaştıklarını söyleyerek, Haziran sonu verilerine göre altı aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 16,95 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Yeltekin, tüm bu verilere dair görüş alışverişinde bulunduklarını ve 16 Temmuz Perşembe günü, saat 10.00’da asgari ücreti belirlemek üzere tekrardan tarafların toplantıya geleceklerini belirtti. Bir sonraki toplantıda karar alacaklarını belirten Yeltekin, rakamın komisyon tarafından belirlenmesi sonrasında Bakanlar Kurumu'na bir tavsiye kararı yapılacağı ve yedi günlük bir resmi gazetede yayınlanma süresi olduğunu söyledi.

Yeltekin, Hür-İş olarak bugün toplantıda verileri aldıklarını ancak verilere dair herhangi bir çalışma yapmadıklarını söyleyerek, “Bize bugün yaklaşık 30 sayfalık bir fiyat endeksi, hane başı çalışan sayısı ve hane başındaki aile sayısına dair bilgi verildi. Bizim de bir çalışma yapmamız lazım. Şimdi rakamı belirtmeyi çok doğru bir yaklaşım değil.” dedi.

Önümüzdeki perşembe günü yapılacak toplantıda rakamın belirleneceğini dile getiren Yeltekin, devletin bir taraf olduğunu ve işçiden mi yoksa işverenden yana mı taraf olduğuna karar vermesi gerektiğini söyleyerek, devletin ilk önce asgari ücretlinin yüzünü gülmesi için işçiden yana taraf olması gerektiğini kaydetti.

Devletin bir önceki asgari ücrette yaptığı destek konusunda da konuşan Yeltekin, söz konusu desteğin teşvik fonundan verildiğini, o paranın genel istihdam teşvik fonundan çıkan bir para olduğunu kaydetti.

-Bahçeci: “Son dört yıllık dönemde asgari ücret artışları enflasyonun üzerinde gerçekleşti”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci de yaptığı açıklamada, işveren tarafı olarak verileri bugün toplantıda aldıklarını ve henüz bir değerlendirme yapmadıklarını söyledi.

Bahçeci, ellerinde Devlet Planlama Örgütü’nün 2022-2026 yılları arasında dört yıllık bir raporu olduğunu belirterek, enflasyon, ücretler ve alım gücü açısından işveren tarafı olarak bu raporu değerlendirdiklerini kaydetti, işveren tarafı olarak hedeflerinin; çalışanların alım gücünün korunması, işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ülke ekonomisinin dengeli bir şekilde büyümesi olduğunu vurguladı.

Bahçeci, bu üç unsuru birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını işaret ederek, yaptıkları değerlendirmenin tamamen Devlet Planlama Örgütü’nün ve İstatistik Kurumu’nun 2026 Haziran ayına kadar olan verileriyle yapılmış bir değerlendirme olduğunu kaydetti.

Söz konusu verilere göre, son dört yıllık dönemde asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Bahçeci, çalışanların reel gelirinde önemli bir iyileştirme sağlandığını ve aynı zamanda döviz bazındaki satın alma gücünün tarihsel olarak en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi.

Bahçeci, temel tüketim ürünlerinin büyük bölümünde asgari ücretlinin satın alma gücünün arttırıldığını dile getirerek, “Bunun yanında ilk altı ayda enflasyon hızında önceki dönemlere kıyasla ciddi bir yavaşlama görülmektedir. Bu gelişmenin korunması ve fiyat istikrarının güçlendirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Bu nedenle mevcut ekonomik koşullar içerisinde yapılacak ilave ve yüksek oranlı bir asgari ücret artışının sağlayacağı faydanın sınırlı kalabileceğini işaret eden Bahçeci, buna karşılık üretim maliyetleri, fiyatlar genel seviyesi, istihdam, kamu maliyesi ve işletmeler üzerindeki baskıyı artırma riskini de beraberinde getirebileceğini söyledi.

Asgari ücretin yalnızca ücretleri değil aynı zamanda birçok harç, idari para cezası ve kamu yükümlülüğünü de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Bahçeci, bu nedenle alınacak her kararın ekonomi genelindeki zincirleme etkilerinin de mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeci, işveren tarafı olarak kendilerinin kısa vadeli kararların alınmasının ötesine geçilmesi gerektiğine inandıklarını söyleyerek, asıl hedeflerinin verimlilik esasına dayalı, sektörlerin farklı dinamiklerini dikkate alan, çalışanların refahını kalıcı şekilde artıracak ve işletmelerin rekabet gücünü koruyacak yeni bir ücretlendirme sisteminin oluşturulması olduğunu kaydetti.

Bu anlayışla komisyon bünyesinde gerekli yapısal çalışmaların başlaması gerektiğini dile getiren Bahçeci, “Amacımız; hiçbir kesimin aleyhine bir yaklaşım ortaya koymak değil. Amacımız çalışanı, işvereni ve ülke ekonomisini birlikte koruyan, sürdürülebilir ve gerçekçi politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlamak.” dedi.